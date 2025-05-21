На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув чоловік

Унаслідок російської атаки в Чернігівській області загинув чоловік, який працював на фермі.
Про це повідомляє поліція Чернігівської області.
21 травня вдень росіяни завдали удару по прикордонній Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок удару ворожого безпілотника загинув місцевий мешканець 1996 року народження, який працював на фермі.
Пізніше росіяни з артилерії атакували околиці самої Семенівки. Є руйнування, інформація про постраждалих не надходила.
Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.
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