На Чернігівщині внаслідок російської атаки загинув чоловік

Унаслідок російської атаки в Чернігівській області загинув чоловік, який працював на фермі.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

21 травня вдень росіяни завдали удару по прикордонній Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Внаслідок удару ворожого безпілотника загинув місцевий мешканець 1996 року народження, який працював на фермі.

Пізніше росіяни з артилерії атакували околиці самої Семенівки. Є руйнування, інформація про постраждалих не надходила.

Правоохоронці документують наслідки ворожих атак.