"Білі янголи" евакуювали чотирьох дітей із Білопілля на Сумщині

Екіпаж “Білі янголи” евакуювали чотирьох братів із Білопілля Сумської області. У безпечне місце евакуювали 13-річного Єгора, 11-річного Руслана, 10-річного Ярослава та 7-річного Богдана.

Про це повідомили у поліції Сумщини.

"Разом із татом хлопці вирушили у більш безпечний район області, де вже чекала мама – вона завчасно подбала про житло, щоб дітям було куди приїхати", – написали у повідомленні.

"Ми давно думали, як це зробити, а коли зателефонували з поліції і сказали, що є можливість виїхати, довго не вагалися. Головне, щоб хлопці були в безпеці", – розповів поліції батько.