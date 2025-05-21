"Білі янголи" евакуювали чотирьох дітей із Білопілля на Сумщині

Екіпаж “Білі янголи” евакуювали чотирьох братів із Білопілля Сумської області. У безпечне місце евакуювали 13-річного Єгора, 11-річного Руслана, 10-річного Ярослава та 7-річного Богдана.
Про це повідомили у поліції Сумщини.
"Разом із татом хлопці вирушили у більш безпечний район області, де вже чекала мама – вона завчасно подбала про житло, щоб дітям було куди приїхати", – написали у повідомленні.
"Ми давно думали, як це зробити, а коли зателефонували з поліції і сказали, що є можливість виїхати, довго не вагалися. Головне, щоб хлопці були в безпеці", – розповів поліції батько.
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