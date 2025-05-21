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Сили оборони: ворог стягує резерви біля Вовчанська і Дворічної на Харківщині

Росіяни збільшують кількість мотоштурмів на цьому відтинку фронту.

Сили оборони: ворог стягує резерви біля Вовчанська і Дворічної на Харківщині
Дворічна, Куп'янский напрямок
Фото: DeepState

Російські війська стягують та накопичують резерви в районі міста Вовчанськ та населеного пункту Дворічна на Харківському напрямку. 

Про це у телеефірі заявив речник ОТУ "Харків" Павло Шамшин, пише Укрінформ.

"Росіяни не відмовились від ідеї створення так званої буферної зони вздовж нашого кордону. Зараз ми спостерігаємо, що ворог постійно проводить ротацію тих підрозділів, які залучені до штурмових дій, а також підтягує та накопичує резерви насамперед в районі Вовчанська та населеного пункту Дворічна, що на північ від Куп'янська", — повідомив Шамшин.

За словами речника, активні штурмові дії окупантів на Вовчанському напрямку тривають вже досить давно. Ба більше, не варто очікувати на зменшення ворожих мотоштурмів.

"Зважаючи на те, що підготовка мотоштурмовиків на Росії не припиняється, то очікувати на зменшення таких мотоштурмів, напевно, також не варто. Те, що вони пересідають на мотоцикли, означає те, що їм насправді бракує бронетехніки. І тому ми зараз, як правило, бачимо менше спаленої бронетехніки, але більше знищеного цього мотомотлоху. І, зважаючи на те, що вартість китайського мотоцикла так само, як і вартість життя російського солдата на Росії надзвичайно низька, варто очікувати, що росіяни продовжать ці банзай атаки саме на мотоциклах", — розповів Шамшин.

  • За інформацією Генштабу минулої доби на Харківському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанська та в напрямку Строївки.
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