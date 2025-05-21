Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Трамп відмовився посилювати санкції проти Росії
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Рапорт комбата з 47 бригади Ширшина. Що каже уповноважена з прав військовослужбовців і як реагує військове середовище
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
Санлікар Києва: ймовірною причиною спалаху гепатиту А стало потрапляння брудної води в мережу
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Трамп проти Ємену. Уроки для України
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
Син Трампа присоромив дружину Байдена за "проґавлену" хворобу чоловіка - вона доктор, але не лікар
ГоловнаСвіт

​​СБУ повідомила нову підозру російському пропагандисту Кисельову

Він регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини. 

​​СБУ повідомила нову підозру російському пропагандисту Кисельову
Дмитро Кисельов
Фото: СБУ

 Служба безпеки України задокументувала нові злочини підсанкційного російського пропагандиста Дмитра Кисельова і заочно повідомила йому про додаткову підозру.

Про це повідомляє пресцентр СБУ. 

Кисельов популяризує збройну агресію Росії, закликає до захоплення України та виправдовує воєнні злочини росіян.

"Фігурант  входить до медійного пулу Путіна, через що залишається ведучим одного з головних рупорів московської пропаганди – передачі «Вісті тижня» на центральному каналі кремля «Росія 1»", - йдеться в повідомленні.

Кисельов регулярно поширює фейки про внутрішню обстановку в Україні та її міжнародні відносини. Він також  намагається виправдовувати війну проти України, закликає до повалення конституційного ладу в нашій державі та захоплення нашої території.

Це не перші злочини Кисельова. Його підривну діяльність СБУ регулярно документує від початку повномасштабної війни.
у березні 2022 року йому заочно повідомили  про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зараз, за додатковою доказовою базою та висновками експертиз, СБУ заочно повідомила Кисельову про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені з використанням засобів масової інформації);
  • ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків);
  • ст. 436 (пропаганда війни);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Оскільки зловмисник переховується на території Росії, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies