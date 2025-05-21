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Італія посилила правила отримання паспорта для нащадків емігрантів у США

Рим раніше дозволяв будь-якому прямому нащадку громадян, які проживали в Італії ще з 1861 року, отримувати італійський паспорт.

Італія посилила правила отримання паспорта для нащадків емігрантів у США
Фото: EPA-EFE/FILIPPO ATTILI/CHIGI PALACE

Рішення Італії посилити правила громадянства для нащадків закордонних емігрантів викликало обурення у США, де проживає велика італійська діаспора, пише Financial Times.

Рим раніше дозволяв будь-якому прямому нащадку громадян, які проживали в Італії ще з 1861 року, отримувати італійський паспорт. Але правий уряд Джорджи Мелоні обмежує критерії відповідності дітьми та онуками громадян Італії після сплеску заяв з Латинської Америки.

Правила, які набули чинності в березні та були кодифіковані в закон у вівторок, викликали обурення по той бік Атлантики, де деякі громадяни США розглядають можливість переїзду до Європи, особливо після повернення Дональда Трампа до Білого дому.

Люди, знайомі з цим питанням, повідомили, що адміністрація Трампа, яка вжила заходів проти нелегальної імміграції, була стурбована кількістю латиноамериканців, які використовують італійські паспорти для безвізового в'їзду до США, а потім залишаються там назавжди.

Мелоні підтримує дружні стосунки з Трампом, з яким вона поділяє жорстку позицію щодо міграції. У США проживає приблизно від 16 до 20 мільйонів італоамериканців, чиї предки здебільшого емігрували наприкінці 1800-х та на початку 1900-х років, коли громада становила понад 10% населення США. Мільйони інших переїхали до Латинської Америки за той самий період.

Рим стверджував, що до 80 мільйонів людей мали право на отримання допомоги за старими правилами ‒ більше, ніж власне населення країни. За словами влади, система була перевантажена, з 60 000 нерозглянутими заявками з-за кордону.

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Уряд Мелоні вперше вжив заходів для посилення правил наприкінці березня, видавши надзвичайний указ, який змінив критерії прийнятності з негайним набранням чинності. Потім уряд запровадив ці правила в закон, а парламент дав остаточне схвалення у вівторок. Законодавці США попередили, що цей крок Риму “ризикує відчужити” десятки тисяч італоамериканських громадян, які “вклали значний час, зусилля та фінансові ресурси” у підготовку до подання заяви на отримання італійського громадянства.

Міністр закордонних справ Антоніо Таяні захистив цей крок як необхідну відповідь на сплеск кількості латиноамериканців, які отримують італійські паспорти не для міграції до Італії, а для легшого подорожування до США та Європи. “Надання громадянства – це серйозне питання. Це не повинно бути інструментом для поїздок до Маямі чи інших місць з європейським паспортом”, ‒ зазначив він.

За останнє десятиліття кількість громадян Італії, які проживають за кордоном, зросла на 40% ‒ з 4,6 мільйона до понад 6,4 мільйона ‒ головним чином через зростання кількості людей з подвійним громадянством.
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