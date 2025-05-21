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Politico: ЄС планує скоротити закордонні представництва

Йдеться про скорочення близько 100 осіб. 

Politico: ЄС планує скоротити закордонні представництва
Фото: З відкритих джерел

Дипломатичний відділ ЄС готовий скоротити приблизно 10 іноземних представництв та приблизно 100 місцевих співробітників через скорочення бюджету.

Як пише Politico, про це йдеться у відповідному документі. Також про це повідомили видання два чиновники, знайомі з планами.

Зазначається, що високопоставлена представниця ЄС Кая Каллас минулої середи представила високопосадовцям Європейської комісії план реорганізації Європейської служби зовнішніх дій (EEAS). Цей план схвалили і реформа триватиме протягом наступних двох років.

За даними одного із співрозмовників видання, це стосується країн, де "ЄС більше не відчуває великої зацікавленості" в  перебуванні там значної кількості дипломатів та співробітників. Зокрема йдеться про Білорусь та Лесото. 

Натомість звільнені ресурси спрямують на такі напрямки, як реалізація санкцій, оборонне співробітництво та інше.

Хоча Європейська служба зовнішніх дій (ЄВС) не планує офіційно закривати жодну зі своїх 144 іноземних представництв, близько з них 10 будуть скорочені до основного персоналу: посла та одного чи двох помічників, а місцевих співробітників поступово скоротять Близько 100 місцевих співробітників, ймовірно, скоротять у два етапи у 2026 та 2027 роках. А переведення співробітників на дистанційну роботу фактично означатиме закриття цих делегацій.

Попередній план скорочення штату Європейської служби зовнішніх дій передбачав набагато масштабніші скорочення – до 800 співробітників.

Очікується, що у результаті скорочень ЄС заощадить близько 20 мільйонів євро протягом першого року, а протягом наступних трьох років буде вдасться зекономити 9 мільйонів євро.

Служба зовнішніх дій заснована у 2011 році. У ній прцює близько 5200 осіб у всьому світі. Представництва  відповідають за зв'язки з місцевими органами влади, розподіл коштів та грантів ЄС, а в деяких випадках – за виконання місій, таких як звітування про зони конфліктів.

Однак зараз блок прагне зосередитися на вужчих стратегічних інтересах, таких як взаємодія з урядами, які мають право голосу у забезпеченні дотримання санкцій ЄС проти Росії. Тому делегації в країнах, які впливають на забезпечення дотримання санкцій, можуть очікувати на збілтшення штату.

Скорочення бюджету в ЄС є наслідком небажання країн-членів збільшувати внески, а також бажання вивільнити ресурси для проектів, пов'язаних з обороною.
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