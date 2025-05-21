Туск заявив, що може закрити кордон, якщо Німеччина повертатиме мігрантів у Польщу

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що може закрити кордон, якщо Німеччина буде повертати назад до Польщі мігрантів.
Цитує главу уряду Польщі RMF24.
На запитання щодо питання прийом мігрантів, яких повернули з Німеччини до Польщі, глава уряду відповів, що повідомив канцлера Фрідріха Мерца, що Польща не прийматиме жодних мігрантів з-за західного кордону.
"Я буду готовий закрити кордон", – заявив Туск.
Він додав, що повідомив канцлера Фрідріха Мерца, що Польща не прийматиме жодних мігрантів з-за західного кордону.
"Я сказав німцям: якщо ви спробуєте направити нам мігрантів, в останній момент я застосую статтю 72 , який дозволить тимчасово припинити з міркувань безпеки всі договірні зобов'язання, щоб вони були про це обізнані та усвідомлювали це", – повідомив польський прем'єр.
- Ще взимку Польща повернула до розгляду в ЄС пропозицію, яка дозволить застосовувати санкції на транспортних операторів, які, на думку блоку, "сприяють або беруть участь у торгівлі людьми або контрабандному перевезенні мігрантів у зв’язку з нелегальним в’їздом до ЄС".