Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО

Кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароль Навроцький

Учасник другого туру президентських виборів у Польщі, кандидат від партії "Право і справедливість" Кароль Навроцький висловив готовність підтримати відмову від ратифікації членства України в НАТО.

На своїй сторінці у мережі X політик написав, що погоджується підписати запропоновану ультраправим екскандидатом від "Конфедерації" Славоміром Ментценом декларацію із восьми пунктів, яку нібито підтримують його виборці. Документ містить два положення щодо України - блокування вступу до Альянсу та неможливість надсилання до нашої держави миротворчих сил.

Ментцен у першому турі виборів набрав близько 15% голосів та фінішував третім. Його електорат вважається ключем до перемоги під час повторного голосування, яке відбудеться 1 червня.

Опонент Навроцького Рафал Тшасковський не підтвердив, що готовий підписати декларацію Ментцена, хоча визнав, що деякі пункти з неї йому близькі.