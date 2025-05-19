ЗМІ: Італія розглядає постачання Україні ще однієї системи ППО SAMP/T

Італія в рамках одинадцятого пакета військової допомоги, ймовірно, надасть Україні ще одну систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T.

Про це повідомляє "Мілітарний" з посиланням на видання Formiche.

Попередньо відомо, що новий пакет військової допомоги включає 400 гусеничних машин M113, боєприпаси та систему протиповітряної оборони SAMP/T.

Також Італія продовжить надавати супутникову підтримку для моніторингу пересування російських військ, використовуючи аерокосмічну мережу в координації з НАТО.

Ймовірно, ця система стане третьою системою SAMP/T для України. Перші дві системи ЗРК SAMP/T Італія передала у 2023 та 2024 роках.

Враховуючи попередній досвід отримання цих систем, можна очікувати фактичне прибуття системи до України восени 2025 року.

З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Італія схвалила близько десяти пакетів підтримки України. Система протиповітряної оборони, ймовірно, стане частиною дев'ятого пакета, який може бути затверджений найближчим часом. Усі поставки зброї для України перебувають під державною таємницею і уряд Італії ніколи не оприлюднював точний список озброєння, яке отримував Київ.