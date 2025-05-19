Wall Street Journal: Трамп у розмові з Зеленським запитав, що він має обговорити з Путіним

За даними видання, український президент попросив натиснути на главу Кремля, аби той погодився на зустріч.

Дональд Трамп та Володимир Зеленський на зустрічі у Римі 26 квітня 2025 року

За даними американської газети Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп перед тим, як телефонувати Путіну, поговорив телефоном із українським колегою Володимиром Зеленським. Американський посадовець і "інша людина, знайома з розмовою" розповіли, що Трамп запитав Зеленського, що йому слід обговорити із Путіним.

Зеленський, згідно з цією інформацією, відповів, що Трампу треба тиснути на Путіна, аби він погодився на 30-денне припинення вогню, а також – погодився на зустріч із ним.

Одним із варіантів є зустріч Зеленського і Путіна разом із Трампом. Також український президент закликав повторити, що Штати не ухвалюватимуть жодних рішень про Україну без участі Києва.

Цей дзвінок Зеленському не був анонсований раніше. Білий дім казав, що президенти поговорять за результатами переговорів із Путіним. Але зрештою розмови буде дві.