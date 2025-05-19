У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
У Ватикані завершилась церемонія інтронізації Папи Римського Лева ХІV
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
Денис Курбатов: “За кількістю науковців на тисячу населення Україна в Європі посідає останню сходинку”
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
«Тактика залякування не спрацювала»: Кислиця допустив, що у Стамбулі очільник делегації РФ хотів залякати його особисто
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
У Румунії на президентських виборах фіксують найвищу явку за останні 20 років
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
ГУР: РФ планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Фінал Євробачення-2025: тріумф вторинності
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Які лікарі мають право створити е-направлення, і як воно працює — пояснюють у МОЗ
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
Спецпредставник Трампа назвав перший пункт мирного плану США
ГоловнаСвіт

Китай поважає суверенітет Данії у питанні Гренландії, ‒ очільник МЗС Ван І

Він закликав європейську країну відповісти взаємністю на “занепокоєння Китаю щодо власного суверенітету”.

Китай поважає суверенітет Данії у питанні Гренландії, ‒ очільник МЗС Ван І
Міністр закордонних справ Китаю Ван І
Фото: EPA/UPG

Китай повністю поважає суверенітет і територіальну цілісність Данії у питанні Гренландії, заявив у понеділок міністр закордонних справ Ван І своєму данському колезі, пише Reuters.

Він закликав європейську країну відповісти взаємністю на “занепокоєння Китаю щодо власного суверенітету”.

Президент США Дональд Трамп останніми місяцями наполягав на тому, щоб Вашингтон взяв під контроль стратегічно розташовану напівавтономну територію Данії.

Пекін сподівається, що Данія “продовжуватиме підтримувати законну позицію Китаю з питань, що стосуються суверенітету та територіальної цілісності Китаю”, – заявив Ван міністру закордонних справ Данії Ларсу Люкке Расмуссену в Пекіні сьогодні.

Support LB.ua

Зустріч відбулася після того, як Пекін розкритикував Данію за те, що минулого тижня вона приймала колишню президентку Тайваню Цай Інвень, яка зустрілася з данськими законодавцями та виступила з промовою на саміті з питань демократії в Копенгагені.

Китай вважає Тайвань з демократичним управлінням своєю територією. Уряд Тайваню відкидає претензії Пекіна на суверенітет. Зв'язки між Китаєм та Данією зазнають труднощів через неформальні відносини останньої з Тайванем і досягли найнижчої точки у 2009 році, коли Далай-лама відвідав Копенгаген. Але відносини покращилися після того, як Данія прийняла пропозицію Китаю щодо двох панд у рамках так званої “пандової дипломатії”.

Співпраця обох країн значною мірою зосереджена на “зелених рішеннях”, а досвід Данії у вітроенергетиці та екологічних рішеннях відповідає прагненню Китаю до зеленого переходу.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies