"Путін повинен погодитися на припинення вогню і мирні переговори": Мерц анонсував нове обговорення війни в Україні

Німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував на сьогодні подальше обговорення з іншими лідерами примушування Путіна до припинення вогню в Україні. У дописі в X він повідомив про те, що спільно з французьким президентом Еммануелем Макроном, італійською прем'єркою Джорджою Мелоні, британським прем'єр-міністром Кіром Старемром обговорював цю тему у розмові з американським президентом Дональдом Трампом.

Розмову провели напередодні дзвінка Трампа і Путіна. Він запланований на сьогодні.

"Путін повинен погодитися на припинення вогню і мирні переговори", – написав Мерц.