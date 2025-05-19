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"Путін повинен погодитися на припинення вогню і мирні переговори": Мерц анонсував нове обговорення війни в Україні

Сьогодні американський і російський президенти повинні говорити телефоном. 

"Путін повинен погодитися на припинення вогню і мирні переговори": Мерц анонсував нове обговорення війни в Україні
Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Німецький канцлер Фрідріх Мерц анонсував на сьогодні подальше обговорення з іншими лідерами примушування Путіна до припинення вогню в Україні. У дописі в X він повідомив про те, що спільно з французьким президентом Еммануелем Макроном, італійською прем'єркою Джорджою Мелоні, британським прем'єр-міністром Кіром Старемром обговорював цю тему у розмові з американським президентом Дональдом Трампом.

Розмову провели напередодні дзвінка Трампа і Путіна. Він запланований на сьогодні.

"Путін повинен погодитися на припинення вогню і мирні переговори", – написав Мерц. 

  • Цими вихідними Трамп анонсував нову телефонну розмову з російським президентом та президентом України. Володимир Зеленський спільно з очільниками Польщі, Франції, Британії і Німеччини говорив із Трампом телефоном ще 16 травня, у день проведення перших з 2022-го року прямих переговорів української і російської делегації
  • Попри запрошення українського президента до прямого діалогу, Путін у Туреччині не з'явився, надіславши натомість делегацію, частина членів якої брала участь у перемовинах весни 2022. 
  • На безумовне припинення вогню, вимогу якого Росії висунули ще 10 травня, Путін так і не пішов. За результатами переговорів делегацій домовилися лише про обмін полонених. Поки що обміну не було. 
  • Україна закликає Трампа і ЄС вжити нових санкцій проти Росії, аби змусити її до миру.
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