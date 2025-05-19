Ізраїль дозволить доставку "базової" допомоги до Гази після майже 3 місяців блокади

Ізраїль оголосив, що дозволить доставку обмежену кількість гуманітарної допомоги в Газі після майже тримісячної блокади.

Як пишуть ВВС та АР, у заяві офісу прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу йдеться, що Ізраїль дозволить доставку "базової кількості продуктів харчування" для населення Гази, щоб "переконатися, що не розвинеться криза голоду".

Там кажуть, що роблять це, щоб не було загрози новому наступу Ізраїлю під назвою "Колісниця Гідеона".

У заяві також додається, що Ізраїль "діятиме таким чином, щоб позбавити ХАМАС контролю над розподілом гуманітарної допомоги".

Проте поки незрозуміло, коли і як надійде допомога до Гази. Ізраїльський військовий орган, відповідальний за нагляд за допомогою, не прокоментував ситуацію.

Ізраїль запровадив блокаду з 2 березня, припинивши постачання продуктів харчування, ліків та інших продуктів до Гази, тим самим тиснучи на ХАМАС, щоб той погодився на нові умови припинення вогню. Через кілька днів Ізраїль відновив бойові дії, порушивши двомісячне перемир'я.

ХАМАС заявляє, що хоче повного виведення ізраїльських військ та шляху до припинення війни як частини будь-якої угоди.