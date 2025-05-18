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Жителі Канарських островів вийшли на масові протести проти надмірного туризму

Острови щомісяця приймають понад 1 мільйон іноземних туристів, тоді як місцеве населення становить близько 2,2 мільйона осіб.

Тисячі людей у неділю вийшли на вулиці Канарських островів з вимогою обмежити потік туристів, щоб захистити місцеве населення від зростання цін на житло, перевантаження доріг і громадських послуг, повідомляє Reuters.

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Акції протесту відбулися на всіх основних островах архіпелагу, а також у кількох містах материкової Іспанії. Гасло протесту — «У Канарських островів є межа». Учасники також звертали увагу на вплив масового туризму на водопостачання.

Один із керівників готелів на Тенеріфе заявив, що хоча туризм дуже важливий для Канарських островів, але «ми маємо визнати, що ситуація критична».

За офіційними даними, Канарські острови щомісяця приймають понад 1 мільйон іноземних туристів, тоді як місцеве населення становить близько 2,2 мільйона осіб.

Із 1970-х років кількість готельних місць утричі зросла, що призвело до стрімкого підвищення цін на нерухомість, заторів і обмеженого доступу до медичних послуг у туристичний сезон.

Адвокатка Сірлене Алонсо розкритикувала плани регіональної влади будувати більше житла замість того, щоб зменшити турпотік.

Цього тижня представники уряду Канарських островів вирушили до Брюсселя, щоб звернутися до ЄС за фінансуванням на будівництво доступного житла в ізольованих районах регіону.

У 2024 році Іспанію відвідала рекордна кількість туристів. Цьогоріч очікується ще більше гостей. Подібні протести проти надмірного туризму відбулися також на Майорці, у Барселоні та Малазі.
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