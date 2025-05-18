Офіс Нетаньягу: Ізраїль відкритий до угоди з ХАМАС, що передбачає припинення бойових дій у Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна відкрита до угоди з ХАМАС, що передбачатиме і припинення бойових дій у Газі.
Про це пише The Guardian.
"Навіть у цей самий момент переговорна команда в Досі працює над тим, щоб вичерпати всі можливості для угоди – чи то відповідно до рамкової програми (спеціального посланника США Стіва) Віткоффа, чи то в рамках припинення бойових дій, що включатиме звільнення всіх заручників, вигнання терористів ХАМАС та роззброєння сектору Газа", – йдеться у заяві офісу ізраїльського прем'єра.
Також там кажуть, що завдяки політиці Нетаньягу щодо "військового та дипломатичного тиску" наразі вдалося повернути додому 197 заручників і "він робить усе можливе, щоб повернути 58 полонених, що залишилися".
Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що наразі в непрямих переговорах у столиці Катару Досі досягнуто незначного прогресу.
- 16 травня Ізраїль розпочав масштабний наступ на півночі Смуги Гази. Тоді загинуло 50 людей.
- Пізніше ізраїльська армія оборони офіційно оголосила про початок нового наступу у Смузі Гази, який військові назвали операцією "Колесниці Гідеона".
- Загострення протистояння з терористичним угрупованням ХАМАС сталося на тлі заяви президента США Дональда Трампа з визнанням того, що на території анклаву "чимало людей не мають їжі".
- Унаслідок серії ізраїльських авіаударів минулого тижня було ліквідовано фактичного лідера ХАМАСу Мухаммеда Сінвара. Його тіло знайшли у тунелі Хан-Юніс у смузі Гази.