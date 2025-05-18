Офіс Нетаньягу: Ізраїль відкритий до угоди з ХАМАС, що передбачає припинення бойових дій у Газі

Ізраїль каже, що повернув 197 заручників, і ще залиилося повернути 58 людей.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна відкрита до угоди з ХАМАС, що передбачатиме і припинення бойових дій у Газі.

Про це пише The Guardian.

"Навіть у цей самий момент переговорна команда в Досі працює над тим, щоб вичерпати всі можливості для угоди – чи то відповідно до рамкової програми (спеціального посланника США Стіва) Віткоффа, чи то в рамках припинення бойових дій, що включатиме звільнення всіх заручників, вигнання терористів ХАМАС та роззброєння сектору Газа", – йдеться у заяві офісу ізраїльського прем'єра.

Також там кажуть, що завдяки політиці Нетаньягу щодо "військового та дипломатичного тиску" наразі вдалося повернути додому 197 заручників і "він робить усе можливе, щоб повернути 58 полонених, що залишилися".

Високопоставлений ізраїльський чиновник заявив, що наразі в непрямих переговорах у столиці Катару Досі досягнуто незначного прогресу.