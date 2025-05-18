В Ірані трьох людей засудили до смертної кари за напади на мечеті

Служби екстреної допомоги Ірану після стрілянини в мечеті Шах Чераг у Ширазі,

Іран виніс смертні вироки трьом особам за ймовірну участь у стрілянині в мечеті Шах Чераг у п'ятому за величиною місті Шираз на півдні країни.

Як пише Bloomberg, про це повідомив у неділю офіційний новинний портал судової влади Ірану Mizan.

Цих осіб засудили за співучасть у "корупції на землі". Це звинувачення, яке, згідно з ісламським кримінальним законодавством Ірану, карається смертю. Зазначається, що цих людей звинувачують в організації подвійних нападів на святиню у 2022 та 2023 роках, в результаті яких, за офіційними даними, разом загинуло 15 осіб.

Однак в Ірані не уточнюють, з яким із нападів пов'язаний вирок.

Іранська влада раніше стратила двох людей у зв'язку з першим нападом, який стався у жовтні 2022 року.

Окрім смертних вироків, п'ятьом іншим особам було призначено тюремне ув'язнення. Серед них є двоє, яких пов'язують із Ісламською державою (ІДІЛ).