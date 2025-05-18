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У Румунії стартував другий тур президентських виборів

Перші результати будуть відомі після 21:00

У Румунії стартував другий тур президентських виборів
другий тур виборів президента Румунії
Фото: EPA/UPG

У Румунії розпочинається другий тур виборів президента. Засновник ультраправої партії AUR Джордже Сіміон змагається за посаду з центристом і мером Бухареста Нікушором Даном.

Про це повідомляє Sky News.

Уранці 18 травня розпочалося голосування в другому турі президентських виборів у Румунії, де з незначним відривом змагаються центрист Дан і ультраправий популіст Сіміон.

Дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і працюватимуть до 21:00, після чого з’являться перші дані екзитполів.

Джордже Сіміон виступає проти військової допомоги Україні та критикує Європейський Союз. Засновник ультраправої партії "Альянс за єдність румунів" (AUR) посів перше місце у першому турі виборів на початку травня, отримавши 40,96% голосів.

Нікушор Дан, який наразі є мером Бухареста, балотується на президентських виборах як незалежний кандидат. Він пообіцяв боротися з корупцією, є рішучим прихильником ЄС та НАТО, а також заявив, що підтримка України Румунією є життєво важливою для безпеки Румунії.
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