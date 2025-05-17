У Фінляндії поблизу аеропорту зіткнулися два гелікоптери

У Фінляндії поблизу аеродрому Еура зіткнулися два гелікоптери і впали на землю, повідомляє Yle.

Повідомлення про подію на дорозі Охікулкуті надійшло в службу порятунку після полудня сьогодні.

Обидва гелікоптери впали в лісовій місцевості за сто метрів один від одного. Йдеться про два цивільні гелікоптери, триває гасіння займання та рятувальні роботи.

Рятувальна служба утрималася від коментарів про можливі жертви.

Журналіст Yle повідомляє, що поліція не допускає представників ЗМІ до місця аварії. На місце прибули кілька машин швидкої допомоги та інші екстрені служби. Після 15:00 з місця події поїхали дві машини швидкої допомоги без увімкнених аварійних сигналів.

За попереднє розслідування аварії відповідає Центральна кримінальна поліція.