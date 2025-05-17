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У Фінляндії поблизу аеропорту зіткнулися два гелікоптери

Рятувальна служба утрималася від коментарів про можливі жертви.

У Фінляндії поблизу аеропорту зіткнулися два гелікоптери
Фото: yle.fi

У Фінляндії поблизу аеродрому Еура зіткнулися два гелікоптери і впали на землю, повідомляє Yle.

Повідомлення про подію на дорозі Охікулкуті надійшло в службу порятунку після полудня сьогодні.

Обидва гелікоптери впали в лісовій місцевості за сто метрів один від одного. Йдеться про два цивільні гелікоптери, триває гасіння займання та рятувальні роботи.

Рятувальна служба утрималася від коментарів про можливі жертви.

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Журналіст Yle повідомляє, що поліція не допускає представників ЗМІ до місця аварії. На місце прибули кілька машин швидкої допомоги та інші екстрені служби. Після 15:00 з місця події поїхали дві машини швидкої допомоги без увімкнених аварійних сигналів.

За попереднє розслідування аварії відповідає Центральна кримінальна поліція.
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