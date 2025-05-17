Унаслідок торнадо та штормів у США загинуло щонайменше 16 людей

Шторми, що зійшли на Середній Захід США, забрали життя щонайменше 16 людей, зокрема дев'ять людей загинули унаслідок торнадо на південному сході Кентуккі, пише Bloomberg.
Влада Кентуккі повідомила про тяжко поранених після торнадо в окрузі Лорел пізно в п'ятницю.
“Пошуки тих, хто вижив, тривають у пошкодженій зоні”, – йдеться в заяві офісу шерифа Джона Рута, опублікованій у соціальних мережах.
Тим часом у Міссурі щонайменше семеро людей загинули. Тривають пошуку людей, які опинилися в пастці або постраждали після сильних штормів.
Шторми також спричинили торнадо у Вісконсині, залишила кілька сотень тисяч споживачів без світла в районі Великих озер і принесла жахливу хвилю спеки до Техасу.
У Міссурі шторми вчора вдень зривали дахи та цеглу з будівель, вибивали вікна та виривали дерева та лінії електропередач. Мер Сент-Луїса Кара Спенсер підтвердила п'ять смертей у своєму місті та повідомила, що було пошкоджено понад 5000 будинків.