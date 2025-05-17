У Новому Орлеані шукають 7 в'язнів, які втекли через дирку у стіні

Ще трьох ув'язнених затримали у день втечі.

Десять в’язнів втекли вчора з тюрми в Новому Орлеані через дірку за туалетом і перебравшись через стіну, поки охоронець, призначений до їхньої камери, пішов за їжею, повідомляє France24.

Як інформує департамент місцевого шерифу, Невдовзі після втечі одного з чоловіків, 20-річного Кендалла Майлза, було затримано після короткої погоні через Французький квартал. Раніше він двічі тікав з центрів утримання неповнолітніх. До вечора п'ятниці було схоплено ще двох втікачів.

Семеро з втікачів, включно з підозрюваними у вбивстві, досі у бігах.

Кадри спостереження, надані ЗМІ під час пресконференції, показали, як втікачі вибігають із закладу ‒ деякі в помаранчевій формі, інші ‒ в білому одязі. Вони перелізли через паркан, використовуючи ковдри, щоб не порізатися колючим дротом.

Фотографія, отримана Associated Press від правоохоронних органів, показує отвір за туалетом у камері, через який втекли чоловіки. Над отвором є кілька повідомлень, зокрема “To Easy LOL” зі стрілкою, що вказує на щілину.

Відсутність втікачів не помічали протягом кількох годин. Правоохоронці дізналися про втечі тільки після звичайної ранкової переклички ‒ більше ніж за сім годин.

Посадовці з офісу шерифа кажуть, що в колонії, де тримали втікачів, не було жодного помічника шерифа. Там був технік, цивільна особа, яка спостерігала за колонією.

Пізніше шериф округу Орлеан Сьюзен Хатсон повідомила, що чоловіки змогли вибратися з Центру правосуддя Орлеана через “несправні замки”. На її думку, є ознаки, що люди в її відділі допомогли втікачам втекти.