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Мелоні прийме сьогодні у Римі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца

Німецький федеральний канцлер їде до столиці Італії з нагоди інавгурації Папи Лева XIV у неділю

Мелоні прийме сьогодні у Римі канцлера Німеччини Фрідріха Мерца
Німецький федеральний канлцер Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні прийме сьогодні канцлера Німеччини Фрідріха Мерца в Римі, повідомляє DW.

Мерц їде до столиці Італії з нагоди інавгурації Папи Лева XIV у неділю та скористається цією нагодою для двосторонньої зустрічі з Мелоні напередодні заходу у Ватикані.

Мерц є членом консервативної партії Християнсько-демократичний союз. Мелоні є першою жінкою-прем'єр-міністром Італії з часів Другої світової війни та дотримується твердих консервативних поглядів у таких питаннях, як міграція.

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Візит німецького канцлера відбудеться після того, як повідомлення в ЗМІ про те, що німецький уряд принизив важливість дипломатії з Італією, викликало ажіотаж у Римі. У четвер консервативна німецька щоденна газета Die Welt повідомила, що в ранньому проєкті коаліційної угоди нового німецького уряду Італія була зазначена як важливий партнер і член розширеної європейської осі, поряд з Францією та Польщею. Однак в остаточній угоді Рим більше не згадується в цьому контексті. За інформацією газети, лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН), партнер Мерц у коаліції, наполягала на цій зміні.

Ларс Клінгбайль, член СДПН, який обіймає посаду віцеканцлера та міністра фінансів, супроводжуватиме Мерца під час поїздки.

Кілька високопоставлених італійських політиків висловили обурення цією новиною. Проте представник МЗС Німеччини спростував це повідомлення, заявивши, що Італія вітається як член формату “Веймар плюс” (Weimar+). Це розширення дипломатичного форуму Веймарського трикутника за участю представників Німеччини, Франції та Польщі.
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