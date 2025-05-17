Влада Мексики вимагає компенсації від блогера, який знімав піраміди майя

"Король YouTube" Джиммі Дональдсон, відомий під ніком MrBeast, який утримує рекорд за кількістю підписників на відеохостинговій платформі, потрапив у конфліктну ситуацію з урядом Мексики.

Як пише BBC, блогер, за яким стежать 395 мільйонів користувачів, отримав від влади країни дозвіл провести зйомки для свого каналу у давніх поселеннях майя. Але зараз в уряді вимагають від автора контенту компенсації через те, що він використав пам'ятки з комерційною метою.

Невдоволення у Мехіко викликало те, що в одному з епізодів відео MrBeast рекламує шоколадну продукцію, називаючи її "десертом майя". Влада стверджує, що не дозволяла блогеру прив'язувати історичну спадщину до власного заробітку. Розслідування цього інциденту закликала провести навіть президентка республіки Клаудія Шейнбаум.

Команда блогера у відповідь на звинувачення стверджує, що рекламна інтеграція знімалася не на тлі культурних об'єктів, тож не можна говорити про їхню "комерційну експлуатацію". Автори вважають, що їхнє відео лише допомагає мексиканській владі приваблювати відвідувачів до своїх пам'яток.