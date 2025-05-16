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Умєров: нашим наступним кроком стане подальша зустріч лідерів України і Росії

Найголовніша домовленість сьогоднішнього дня – повернення додому 1000 українців. 

Умєров: нашим наступним кроком стане подальша зустріч лідерів України і Росії
Українська делегація
Фото: EPA/UPG

Найпершим пріоритетом на переговорах із Росією для України були люди, і саме тому українська делегація говорила про обмін полоненими 1000 на 1000. Ця ціль досягнута, сказав на брифінгу голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров. 

Друга ціль – обговорення припинення вогню. Обмінялися модальності, команди працюватимуть над деталями.

"Третій пріоритет: наш президент очікував обговорень на високому рівні. Тому, я думаю, що нашим наступним кроком стане подальша зустріч лідерів на найвищому рівні", – сказав він. 

Перший заступник міністра закордонних справ Кислиця сказав, що лише президент Росії може мати остаточне слово у вирішені питань, тож Україна сподівається на переговори на рівні лідерів країн. 

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький сказав, що для обміну 1000 на 1000 уже від сьогодні почнуть опрацьовувати списки тих, хто повернеться додому. Україна робитиме все, щоб повернулися усі. 

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Сьогодні українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.

Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".

Перед тим, які дати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії. 

Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.

Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території. 
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