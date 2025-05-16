Головний прокурор МКС Карім Хан пішов у тимчасову відставку, — ЗМІ

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан тимчасово залишив посаду на тлі розслідування щодо ймовірних сексуальних домагань з його боку.

Про це повідомляє Reuters.

Офіс Хана заявив, що прокурор взяв відпустку на тлі завершення розслідування, яке проводять слідчі ООН щодо ймовірних сексуальних домагань з його боку.

Наразі відомо, що обов'язки Хана візьмуть на себе два його заступники. Головний прокурор заперечив звинувачення у ймовірних сексуальних домаганнях, про які стало відомо в жовтні минулого року.

Коли з'явилися звинувачення проти Хана, кілька неурядових організацій та співробітників МКС закликали прокурора тимчасово піти у відставку на час розслідування, але він залишився на своїй посаді.

За інформацією анонімних джерел, Хан минулого тижня розмовляв зі слідчими ООН у рамках розслідування.

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Хан, відомий тим, що видав ордер на арешт військового злочинця Путіна та ініціював аналогічні дії щодо керівництва Ізраїлю.