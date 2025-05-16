ЄС розглядає збільшення постачання боєприпасів для України, — Брігер

Європейський союз планує подвоїти поставки боєприпасів великого калібру Україні протягом 2025 року. Питання допомоги Україні обговорили також міністри оборони Німеччини та Британії.
Про це повідомляє Euronews.
"Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до України протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", — заявив Брігер у Брюсселі.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що зустріч із колегою Британського міноборони показує, що "ми не лише погоджуємося щодо важливих проектів, які були б лише половиною справи, але й що ми реалізуємо їх разом і досить швидко".
За словами Брігера, ЄС заохочуватиме країни-члени виробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.
"Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через інтенсифікацію співпраці з оборонною промисловістю України", — пояснив голова Військового комітету ЄС.
- Раніше у Європейській комісії висловили сподівання, що до кінця 2025 року ЄС зможе передати Україні 2 мільйони боєприпасів.