Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
Україна готова до миру. До миру не готова Росія
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрілися в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
ГоловнаСвіт

ЄС розглядає збільшення постачання боєприпасів для України, — Брігер

ЄС заохочуватиме країни-члени виробляти й закуповувати більше боєприпасів.

ЄС розглядає збільшення постачання боєприпасів для України, — Брігер
очільник Військового комітету ЄС Роберт Брігер
Фото: відкриті джерела

Європейський союз планує подвоїти поставки боєприпасів великого калібру Україні протягом 2025 року. Питання допомоги Україні обговорили також міністри оборони Німеччини та Британії.

Про це повідомляє Euronews.

"Мета полягає в тому, щоб доставити 2 мільйони боєприпасів великого калібру до України протягом поточного року. Тобто мова йде про подвоєння кількості, яка була поставлена минулого року", — заявив Брігер у Брюсселі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що зустріч із колегою Британського міноборони показує, що "ми не лише погоджуємося щодо важливих проектів, які були б лише половиною справи, але й що ми реалізуємо їх разом і досить швидко".

За словами Брігера, ЄС заохочуватиме країни-члени виробляти й закуповувати більше боєприпасів, щоб реалізувати цю мету.

"Ми намагаємось заохочувати країни-члени закуповувати більше, виробляти ще більше, використовуючи контракти, укладені Європейським оборонним агентством. Але ми також висуваємо нові ініціативи, чи то фінансові, чи то через інтенсифікацію співпраці з оборонною промисловістю України", — пояснив голова Військового комітету ЄС.

  • Раніше у Європейській комісії висловили сподівання, що до кінця 2025 року ЄС зможе передати Україні 2 мільйони боєприпасів.
Теми: , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies