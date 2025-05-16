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Ексдиректора ФБР Джеймса Комі звинуватили у погрозах Трампу через пост із цифрами «8647» у соцмережі

Джеймс Комі пізніше видалив свій пост, оскільки не очікував, що його інтерпретують як заклик до вбивства.

Ексдиректора ФБР Джеймса Комі звинуватили у погрозах Трампу через пост із цифрами «8647» у соцмережі
ексдиректор ФБР Джеймс Комі
Фото: EPA/UPG

Правоохоронці США заявили, що вони розслідують пост у “Інстаграмі” колишнього директора ФБР Джеймса Комі, на якому зображені цифри «8647», складені з мушель на пляжі, що деякі прихильники Трампа інтерпретували як погрозу президенту Дональду Трампу, пише Reuters. 

Комі, якого Трамп звільнив у 2017 році, пізніше видалив пост, заявивши, що не усвідомлював, що очевидне політичне послання можуть пов'язати з насильством.

Видання зазначає, що американці часом використовують число 86 як дієслово, що означає вигнати когось з бару за сп'яніння або порушення громадського порядку, а 47 може означати порядковий номер президентства Трампа. Деякі прихильники Трампа інтерпретували це повідомлення як насильницьке усунення Трампа з посади, зокрема шляхом вбивства.

На своєму вебсайті словник Merriam-Webster зазначає, що одним із нещодавніх значень цього терміна було «вбивати», але він не був прийнятий «через його відносну недавність та рідкість використання».

Секретна служба, яка відповідає за захист президента, заявила, що їй відомо про пост Комі, але вона не оцінювала його значення.

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем, чиє відомство контролює Секретну службу, заявила, що вони «розслідують цю загрозу та відреагують належним чином».

Нинішній директор ФБР Кеш Патель заявив, що його агентство спілкується з Секретною службою щодо допису та «надасть всю необхідну підтримку».

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Інші посадовці більш відкрито надали допису Комі зловмисного значення, а заступник керівника апарату Білого дому Ден Скавіно заявив, що це був заклик до вбивства Трампа.

Комі опублікував в Instagram фотографію числа 8647, складено з мушель на пляжі.

«Крута комбінація мушель під час моєї прогулянки пляжем», – написав Комі.

Але після обурення прихильників Трампа Комі видалив допис, заявивши, що це було просто «політичне послання».

«Я не усвідомлював, що деякі люди асоціюють ці числа з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти насильства будь-якого роду, тому я видалив допис», – сказав Комі.

На початку свого першого терміну, у травні 2017 року, Трамп звільнив Комі, який на посаді директора ФБР керував розслідуванням можливої змови президентської кампанії Трампа 2016 року з Росією з метою сприяння обранню Трампа.
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