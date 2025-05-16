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У неділю у Венесуелі відбудуться губернаторські та парламентські вибори, опозиція закликає до бойкоту

Марія Коріна Мачадо заявила, що регіональне голосування буде “величезним фарсом, який режим хоче влаштувати, щоб поховати свою поразку 28 липня”

У неділю у Венесуелі відбудуться губернаторські та парламентські вибори, опозиція закликає до бойкоту
Марія Коріна Мачадо
Фото: EPA/UPG

Лідерка венесуельської опозиції Марія Коріна Мачадо закликала до бойкоту губернаторських та законодавчих виборів 25 травня ‒ через 10 місяців після суперечливого переобрання президента Ніколаса Мадуро, пише France24.

Мачадо пообіцяла, що виборчі дільниці будуть “порожніми”.

Вона заявила в інтерв’ю AFP, що регіональне голосування буде “величезним фарсом, який режим хоче влаштувати, щоб поховати свою поразку 28 липня”, коли Мадуро проголосив перемогу на президентських виборах, на яких, за словами партії Мачадо та більшості міжнародної спільноти, перемогла опозиція.

“25 травня стане величезною поразкою для режиму, тому що він опиниться абсолютно самотнім”, – сказала Мачадо, пообіцявши масовий бойкот виборців, який залишать “всідільниці порожніми”.

Водночас опозиція Венесуели розділена щодо того, чи брати участь у голосуванні за законодавців та губернаторів. Основний опозиційний рух на чолі з Мачадо закликала до бойкоту, тоді як менша група на чолі з дворазовим колишнім кандидатом у президенти Енріке Капрілесом заявила, що голосуватиме.

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Мадуро використав сили безпеки для придушення протестів проти його заяви про чесне переобрання на третій шестирічний термін. Мачадо водночас заявляє, що в лавах існують розбіжності і що уряд перебуває “у стані великої вразливості”.

У 2020 році опозиція бойкотувала парламентські вибори, здобувши більшість у законодавчому органі п'ятьма роками раніше. За даними правозахисних груп, їхня відсутність дозволила союзникам Мадуро повернути собі контроль над парламентом і прийняти дедалі жорсткіші закони. Опозиція також бойкотувала президентські вибори 2018 року, на яких Мадуро вимагав переобрання на другий термін, який більшість міжнародної спільноти відхилила, як і третій термін, на який він претендував торік у липні.
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