У Туреччині опублікували графік перемовин за участю української делегації

Турецьке медіа Anadolu Agency опублікувало графік переговорів за участю української делегації. О 10:45 відбудеться тристороння зустріч у форматі Туреччина – США – Україна.

О 12:30 повинна розпочатися зустріч Туреччина – Україна – Росія. Вона пройде в президентському палаці Долмабахче.

Судячи з цього графіку, американці з росіянами зустрічатися не планують. Водночас у Вашингтоні повідомили, що США на перемовинах з росіянами представлятиме директор з політичного планування майка Антон, пише Sky News із посиланням на Держдепартамент.

За даними Anadolu, участь у зустрічі братиме міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, американська делегація під головуванням Марко Рубіо, українська – під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова. Російську очолив радник Путіна Володимир Мединський.