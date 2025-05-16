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У Туреччині опублікували графік перемовин за участю української делегації

Зустрічі будуть тристоронніми. 

Турецьке медіа Anadolu Agency опублікувало графік переговорів за участю української делегації. О 10:45 відбудеться тристороння зустріч у форматі Туреччина – США – Україна. 

О 12:30 повинна розпочатися зустріч Туреччина – Україна – Росія. Вона пройде в президентському палаці Долмабахче. 

Судячи з цього графіку, американці з росіянами зустрічатися не планують. Водночас у Вашингтоні повідомили, що США на перемовинах з росіянами представлятиме директор з політичного планування майка Антон, пише Sky News із посиланням на Держдепартамент. 

За даними Anadolu, участь у зустрічі братиме міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, американська делегація під головуванням Марко Рубіо, українська – під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова. Російську очолив радник Путіна Володимир Мединський.

  • Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським учора прибула до Анкари, де провела перемовини на найвищому рівні. Росія ж відправила на зустріч із Україною переговорну групу під головуванням путінського помічника. 
  • Зеленський назвав склад групи росіян бутафорським і висловив сумнів, що ці люди вповноважені на ухвалення рішень. Однак з поваги до США, які наполягали на зустрічі, і до Туреччини, яка цю зустріч організувала, президент відправив делегацію до Стамбула. Очолив її міністр оборони Рустем Умєров, до складу увійшло понад 10 інших людей.
  • Тема, яку готова обговорювати Україна – це припинення вогню на 30 днів. 
  • Росія ж вважає, що ці переговори є продовженням попередніх контактів, що відбулися в Туреччині в 2022. Тоді Кремль вимагав від України відмови від окупованої території, роззброєння та відмови від НАТО. 
  • Путін, попри запрошення Володимира Зеленського, не приїхав. Дональд Трамп пов'язує це з тим, що не приїхав він. Держсекретар США Марко Рубіо також переконаний, що без зустрічі американського і російського президентів успіху досягнути не вдасться. 
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