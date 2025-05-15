З експрезидента Франції Ніколя Саркозі зняли електронний браслет

Ніколя Саркозі буде зобов'язаний запитувати попередній дозвіл судді на будь-яку поїздку тривалістю понад 15 днів та на будь-яку поїздку за кордон.

З колишнього президента Франції Ніколя Саркозі зняли електронний браслет, який він мав носити за рішенням суду з 7 лютого.

Про це повідомляє franceinfo з посиланням на прокуратуру Парижа.

70-річний Саркозі подав клопотання про умовно-дострокове звільнення ще до відбуття середини терміну покарання, і тепер може майже вільно пересуватись.

Як уточнили в прокуратурі, Ніколя Саркозі буде зобов'язаний “запитувати попередній дозвіл судді, який виносить вирок, на будь-яку поїздку тривалістю понад п'ятнадцять днів та на будь-яку поїздку за кордон”.

У грудні минулого року Саркозі остаточно визнали винним у торгівлі впливом і корупції та присудили позбавлення волі на три роки, з них два умовно, а рік — домашній арешт з носінням електронного браслета.

Ніколя Саркозі загрожує ще один вирок у справі про підозру в фінансуванні його президентської кампанії Лівією, рішення буде прийнято 25 вересня. У цій справі Національна фінансова прокуратура вимагає позбавлення волі на 7 років, штрафу в розмірі 300 тис. євро та заборони на діяльність колишнього глави держави на 5 років.