Рубіо заявив, що участь Європи «критично важлива» для мирних переговорів

Участь європейських країн є «критично важливою» для мирних переговорів щодо припинення війни.
Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністрами закордонних справ Італії, Франції, Німеччини та Великої Британії на полях засідання НАТО в Анталії, передає ВВС.
Речниця уряду США Теммі Брюс повідомила згодом, що на зустрічі міністри досягли згоди щодо необхідності збільшення оборонних витрат у Європі та більш справедливого розподілу навантаження в рамках НАТО.
Рубіо поінформував європейських партнерів про зусилля Дональда Трампа щодо припинення війни, підкресливши при цьому ключову роль європейського лідерства у переговорах.
- 15 травня Володимир Зеленський прилетів до Туреччини на заплановану зустріч із Реджепом Ердоганом. Також український президен запрошував до особистої зустрічі Путіна, який минулої неділі призначив дату і місце переговорів Росії з Україною. Але російський диктатор не приїхав.
- Також не прибув до Туреччини і президент США Дональд Трамп. При цьому він упевнений, що саме через його відсутність вирішив не летіти Путін.
- Під час попередніх окремих переговорів США і Росії щодо війни в Україні європейські політики наголошували на тому, що Європу варто включити у переговорний процес і висловлювали обурення, коли лідери США та РФ європейців ігнорували.