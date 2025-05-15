У застосунку «Резерв+» з’явилися нові категорії для оформлення відстрочки

На фінальній стадії перебуває впровадження ще двох сервісів.

В оновленні застосунку «Резерв+» додалидві нові категорії для оформлення відстрочки від мобілізації.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

Відтепер подати запит можуть:

особи з тимчасовою непридатністю за висновками ВЛК;

військовослужбовці, в сім'ї яких є дитина до 18 років і один із подружжя також служить.

Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, у Міноборони хочуть, аби в застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом.

Також у застосунку оновили безпековий сертифікат – для посилення захисту даних користувачів. Для цього потрібно встановити останню версію Резерв+.

Крім того, на фінальній стадії перебуває впровадження ще двох сервісів:

відображення групи інвалідності;

пояснення причин порушення правил військового обліку – наприклад, неоновлення даних або неявка за повісткою.

Раніше в застосунку відображався лише факт порушення, без уточнень.