У застосунку «Резерв+» з’явилися нові категорії для оформлення відстрочки

В оновленні застосунку «Резерв+» додалидві нові категорії для оформлення відстрочки від мобілізації.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.
Відтепер подати запит можуть:
- особи з тимчасовою непридатністю за висновками ВЛК;
- військовослужбовці, в сім'ї яких є дитина до 18 років і один із подружжя також служить.
Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, у Міноборони хочуть, аби в застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом.
Також у застосунку оновили безпековий сертифікат – для посилення захисту даних користувачів. Для цього потрібно встановити останню версію Резерв+.
Крім того, на фінальній стадії перебуває впровадження ще двох сервісів:
- відображення групи інвалідності;
- пояснення причин порушення правил військового обліку – наприклад, неоновлення даних або неявка за повісткою.
Раніше в застосунку відображався лише факт порушення, без уточнень.