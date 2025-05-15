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У застосунку «Резерв+» з’явилися нові категорії для оформлення відстрочки

На фінальній стадії перебуває впровадження ще двох сервісів.

У застосунку «Резерв+» з’явилися нові категорії для оформлення відстрочки
Мобільний застосунок "Резерв+"
Фото: скриншот відео

В оновленні застосунку «Резерв+» додалидві нові категорії для оформлення відстрочки від мобілізації. 

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони.

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Відтепер подати запит можуть:

  • особи з тимчасовою непридатністю за висновками ВЛК;
  • військовослужбовці, в сім'ї яких є дитина до 18 років і один із подружжя також служить.

Як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, у Міноборони хочуть, аби в застосунку можна було оформити всі відстрочки, які передбачені законом. 

Також у застосунку оновили безпековий сертифікат – для посилення захисту даних користувачів. Для цього потрібно встановити останню версію Резерв+.

Крім того, на фінальній стадії перебуває впровадження ще двох сервісів:

  • відображення групи інвалідності;
  • пояснення причин порушення правил військового обліку – наприклад, неоновлення даних або неявка за повісткою.

Раніше в застосунку відображався лише факт порушення, без уточнень.
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