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В Анкарі завершилася зустріч Зеленського й Ердогана (доповнено)

Перемовини тривали майже три години за зачиненими дверима.

В Анкарі завершилася зустріч Зеленського й Ердогана (доповнено)
Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

В Анкарі завершилася зустріч Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, пише Anadolu Agency.

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Переговори президентів тривали майже три години за зачиненими дверима. До Зеленського й Ердогана також долучилися очільники міністерства оборони, розвідки, головний радник турецького лідера із зовнішньої політики та безпеки.

Фото: EPA/UPG

Тепер українська сторона має визначитися з подальшими кроками щодо переговорів із росіянами. Агенція з посиланням на джерела в турецькому МЗС зазначає, що зустріч між делегаціями Росії та України поки що не запланована, але мирні переговори у Стамбулі не відкладаються.

Зараз у Стамбулі перебуває російська технічна делегація та кілька офіційних осіб США.

Доповнення. Згодом Зеленський повідомив, що вони з Ердоганом обговорили «наближення миру та гарантування безпеки» і співпрацю в межах коаліції охочих, гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України й розвиток партнерства між обома державами.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом
Фото: aa.com.tr
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом
Фото: aa.com.tr
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом

На пресконференції в Анкарі український президент додав, що він і лідер Туреччини також говорили про рівень представництва Росії у Стамбулі.

Ердоган заявив Зеленському, що Туреччина готова прийняти його і Володимира Путіна для мирних переговорів, «коли вони будуть готові», цитує Reuters.

Ердоган також підкреслив необхідність збереження каналів діалогу між сторонами, враховуючи «історичну можливість» розпочати мирні переговори.

  • 15 травня у Туреччині мали б відбутися переговори між Україною і РФ на рівні лідерів, однак Путін не приїхав. Зеленський виконав свою іобянку і прибув на зустріч із Ердоганом.  Разом із ним до Туреччини приїхали міністри та представники усіх розвідок. Зокрема, прибув голова СБУ. 
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