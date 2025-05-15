В Анкарі завершилася зустріч Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, пише Anadolu Agency.
Переговори президентів тривали майже три години за зачиненими дверима. До Зеленського й Ердогана також долучилися очільники міністерства оборони, розвідки, головний радник турецького лідера із зовнішньої політики та безпеки.
Тепер українська сторона має визначитися з подальшими кроками щодо переговорів із росіянами. Агенція з посиланням на джерела в турецькому МЗС зазначає, що зустріч між делегаціями Росії та України поки що не запланована, але мирні переговори у Стамбулі не відкладаються.
Зараз у Стамбулі перебуває російська технічна делегація та кілька офіційних осіб США.
Доповнення. Згодом Зеленський повідомив, що вони з Ердоганом обговорили «наближення миру та гарантування безпеки» і співпрацю в межах коаліції охочих, гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України й розвиток партнерства між обома державами.
На пресконференції в Анкарі український президент додав, що він і лідер Туреччини також говорили про рівень представництва Росії у Стамбулі.
Ердоган заявив Зеленському, що Туреччина готова прийняти його і Володимира Путіна для мирних переговорів, «коли вони будуть готові», цитує Reuters.
Ердоган також підкреслив необхідність збереження каналів діалогу між сторонами, враховуючи «історичну можливість» розпочати мирні переговори.
- 15 травня у Туреччині мали б відбутися переговори між Україною і РФ на рівні лідерів, однак Путін не приїхав. Зеленський виконав свою іобянку і прибув на зустріч із Ердоганом. Разом із ним до Туреччини приїхали міністри та представники усіх розвідок. Зокрема, прибув голова СБУ.