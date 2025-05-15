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Міністр МЗС Андрій Сибіга зустрівся в Туреччині з держсекретарем США Рубіо

Також він зустрівся з сенатором Ліндсі Гремом.

Міністр МЗС Андрій Сибіга зустрівся в Туреччині з держсекретарем США Рубіо
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремо
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся в Анталії з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Зустріч відбулась, щоби донести до американських партнерів бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього критично важливого тижня.

Під час зустрічі співрозмовники обговорили логіку подальших кроків. Зокрема, Сибіга підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям Дональда Трампа та подякував США за їхню залученість.

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"Ми готові розвивати нашу співпрацю конструктивним та взаємовигідним чином. Вкрай важливо, щоб Росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України. Поки що вона цього не зробила. Москва повинна усвідомити, що відмова від миру має свою ціну", – наголосив Андрій Сибіга.

Зустріч Росії і України в четвер

Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина. 

Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.

Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним. 

Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова. 

Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент. 

У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів. 

Росія офіційно затвердила склад делегації для перемовин у Туреччині. Делегацію очолить Володимир Мединський, який був головою російської делегації у 2022 році.

Президент США Дональд Трамп не поїде до Туреччини для участі в переговорах між Росією та Україною.
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