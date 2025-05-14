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Зеленський призначив нового посла України в Туреччині

Ним став Наріман Джелялов.

Зеленський призначив нового посла України в Туреччині
Наріман Джелялов

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 305/2025, яким призначив нового посла України в Туреччині.

“Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці”, - йдеться в документі.

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З 30 липня 2021 по 25 жовтня 2024 року послом України в Туреччині був Василь Боднар, якого перевели на роботу послом в Польщі.

Інформація про те, що Наріман Джелялов стане послом України в Туреччині, з'явилася ще в лютому цього року.

  
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