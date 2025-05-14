Зеленський призначив нового посла України в Туреччині

Президент України Володимир Зеленський підписав указ № 305/2025, яким призначив нового посла України в Туреччині.
“Призначити Джелялова Нарімана Енверовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Турецькій Республіці”, - йдеться в документі.
З 30 липня 2021 по 25 жовтня 2024 року послом України в Туреччині був Василь Боднар, якого перевели на роботу послом в Польщі.
Інформація про те, що Наріман Джелялов стане послом України в Туреччині, з'явилася ще в лютому цього року.
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6 вересня 2021 року підконтрольний Росії суд в окупованому Сімферополі заарештував Нарімана Джеляла на два місяці. ФСБ Росії закидає йому та ще двом кримським татарам – двоюрідним братам Азізу та Асану Ахтемовим – підрив газопроводу в селі Перевальне.
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21 вересня 2022 року окупанти призначили йому покарання у вигляді 17 років ув’язнення з відбуванням строку в колонії суворого режиму.
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У червні 2024 року Джеляла вдалося повернути в Україну в рамках обміну полоненими.