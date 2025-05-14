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“Схопити Росію за горло”: глава МЗС Франції сьогодні обговорить з сенатором Ліндсі Гремом в Туреччині санкції проти РФ

Жан-Ноель Барро вважає, що необхідно працювати над новими заходами, «які можуть раз і назавжди задушити російську економіку».

“Схопити Росію за горло”: глава МЗС Франції сьогодні обговорить з сенатором Ліндсі Гремом в Туреччині санкції проти РФ
глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що сьогодні, 14 травня, зустрінеться в Туреччині з сенатором США Ліндсі Гремом, «який розробив надзвичайно потужний пакет санкцій, включаючи мита у розмірі 500% на імпорт російської нафти», передає Le Figaro. 

Жан-Ноель Барро в ефірі французького телеканалу BFMTV сказав, що Сполучені Штати та європейці повинні «готуватися розмахувати руйнівними санкціями», щоб змусити Росію припинити війну в Україні.

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За його словами, він у четвер зустрінеться в Туреччині з Ліндсі Гремом, «який розробив надзвичайно потужний пакет санкцій, що передбачає митні збори у розмірі 500% на імпорт російської нафти та 500% для країн, які продовжують імпортувати російську нафту сьогодні».

«Росія знайшла способи обійти блокаду, запроваджену Європою та Сполученими Штатами. Перекриття крана таким чином – це спосіб взяти Росію за горло», – продовжив він. 

Європейський Союз у середу ухвалив 17-й пакет санкцій проти Росії, спрямований проти "танкерів-привидів", які використовуються для обходу чинних санкцій.

Але «нам доведеться йти далі, бо ці масштабні санкції ще не відрадили Владіміра Путіна від продовження його агресивної війни проти України», наполягає Жан-Ноель Барро. Він вважає, що необхідно працювати над новими заходами, «які можуть раз і назавжди задушити російську економіку». 

«Я сподіваюся, що Європа, своєю чергою, зможе запровадити санкції на вуглеводні», – додав міністр.

Переговори щодо України заплановані на четвер у Туреччині. Президент України Володимир Зеленський, який буде присутній, закликав свого російського колегу Володимира Путіна приїхати, але поки що не отримав жодної відповіді.
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