Затвердили дорожні карти для відкриття першого кластера у переговорах України та ЄС

Уряд затвердив дорожні карти для відкриття першого кластера у передвступних переговорах України та ЄС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та "Урядовий портал".

За словами глави уряду, дорожні карти стосуються сфери верховенства права, реформи державного управління та функціонування демократичних інституцій. Вони цілком відповідають міжнародним зобов’язанням України, нашим стратегічним та програмним документам.

Також уряд схвалив переговорну позицію за першим кластером перемовин "Основи процесу вступу до ЄС".

"Робимо важливі кроки до членства в Євросоюзі. Наші цілі незмінні: цього року відкрити перемовини за усіма шістьма переговорними кластерами, а після завершення війни стати невід’ємною частиною єдиної Європи", – написав Шмигаль у телеграмі.

Як йдеться на "Урядовому порталі", розробка цих стратегічних документів передбачена переговорною рамкою Євросоюзу для України. Зокрема, Дорожні карти з верховенства права та державного управління є умовою відкриття перемовин за Кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС" (Fundamentals).

Дорожні карти синхронізовано з міжнародними зобов’язаннями України, стратегічними та програмними документами.

Засловами віце-прем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції-міністерки юстиції Ольги Стефанішиної, дорожні карти розробили в інклюзивному діалозі з представниками громадянського суспільства, парламенту, з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії.

"Це комплексні плани, що містять конкретні кроки, які Україна планує здійснити, щоб приєднатися до Євросоюзу сильною та спроможною країною-членом. Наступний етап – передача дорожніх карт Європейській Комісії та державам-членам ЄС для затвердження з їхнього боку", – зазначила вона.

Також під час засідання уряду схвалили переговорну позицію України щодо перемовин за першим кластером "Основи", підготовлену з урахуванням звіту Європейської Комісії за результатами оцінки українського законодавства на відповідність праву ЄС (скринінгу) за Кластером 1. Відповідно до принципів переговорної рамки ЄС, Україна також розробила та затвердила План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.