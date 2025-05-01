Єврокомісія підтвердила підтримку відкриття Кластера 1 у переговорах із Україною і Молдовою

Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела розмову з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною щодо вступу України до ЄС.

За словами Кос, вона підтвердила «нашу підтримку відкриття Кластера 1 з Україною і Молдовою одночасно і якнайшвидше».

«Україна досягла значного прогресу в реформах і Єврокомісія дала чітку позитивну рекомендацію Європейські Раді рухатися далі із Кластером 1», - написала єврокомісарка на своїй сторінці у соцмережі Х.