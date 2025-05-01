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Єврокомісія підтвердила підтримку відкриття Кластера 1 у переговорах із Україною і Молдовою

"Україна досягла значного прогресу в реформах", - відзначила єврокомісарка Кос.

Єврокомісія підтвердила підтримку відкриття Кластера 1 у переговорах із Україною і Молдовою
Ольга Стефанішина
Фото: Офіс віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос провела розмову з віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною щодо вступу України до ЄС.

За словами Кос, вона підтвердила «нашу підтримку відкриття Кластера 1 з Україною і Молдовою одночасно і якнайшвидше».

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«Україна досягла значного прогресу в реформах і Єврокомісія дала чітку позитивну рекомендацію Європейські Раді рухатися далі із Кластером 1», - написала єврокомісарка на своїй сторінці у соцмережі Х.

  • Перед цим стало відомо, що ЄС розглядав питання вступу щодо Молдови окремо від України, оскільки українська сторона все ще з’ясовує свої стосунки з Угорщиною. 
  • Днями Стефанішина заявила, що Україна та Угорщина з 12 травня почнуть регулярні консультації, щоб зняти занепокоєння Будапешта щодо євроінтеграції України.
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