«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
«В одній камері з убивцями та сепаратисткою»: як утримують цивільних в окупованому Луганську
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
На війні під час виконання бойового завдання загинув спортсмен Андрій Дзюбан
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Урсула фон дер Ляєн запросила вчених та дослідників переїхати до Європи
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Штурм Слов'янсько-Краматорської агломерації. Частина друга
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Росія близька до початку вирішального штурму Слов'янсько-Краматорської агломерації
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Чиновники КМДА, яких 25 квітня застали на святкуванні, влаштували свій захід на території режимного об'єкту "Київводоканалу"
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
Танкісти на Покровському напрямку: «Заїжджаємо без фар по темному, виїжджаємо по сірому»
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
«Я керую країною та світом». Як Дональд Трамп змінює Америку
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаСвіт

У Франції ціни на електроенергію знову стали від’ємними через надлишок сонячної енергії

Вони впали до мінус 68,42 євро за мегават-годину через надлишкове виробництво сонячної енергії.

У Франції ціни на електроенергію знову стали від’ємними через надлишок сонячної енергії
СЕС, фото ілюстративне
Фото: shotam.info

1 травня у Франції внутрішньоденні ціни на електроенергію впали до мінус 68,42 євро за мегават-годину через надлишкове виробництво сонячної енергії на тлі низького попиту під час святкового дня, повідомляє Bloomberg.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Через перевантаження мережі державна компанія EDF була змушена скоротити виробництво на атомних станціях до найнижчого рівня за останній рік —21 гігават. Це на 16 гігават менше, ніж зазвичай.

Наразі французькі АЕС забезпечували близько половини електроенергії в країні, тоді як сонячна генерація — 32%. У звичайні дні на атомні станції припадає понад дві третини виробництва.

Різке зниження вартості сонячних панелей спричинило бум у галузі. У 2025 році Франція планує додати рекордні 5 гігават потужностей і підтримувати такий темп упродовж наступного десятиліття.

У Європі триває дискусія щодо обмеження виробництва з відновлювальних джерел енергії, щоб уникнути втрат для інших джерел. До побудови потужніших систем накопичення електроенергії ціни й надалі періодично опускатимуть нижче нуля.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies