У Франції ціни на електроенергію знову стали від’ємними через надлишок сонячної енергії

Вони впали до мінус 68,42 євро за мегават-годину через надлишкове виробництво сонячної енергії.

1 травня у Франції внутрішньоденні ціни на електроенергію впали до мінус 68,42 євро за мегават-годину через надлишкове виробництво сонячної енергії на тлі низького попиту під час святкового дня, повідомляє Bloomberg.

Через перевантаження мережі державна компанія EDF була змушена скоротити виробництво на атомних станціях до найнижчого рівня за останній рік —21 гігават. Це на 16 гігават менше, ніж зазвичай.

Наразі французькі АЕС забезпечували близько половини електроенергії в країні, тоді як сонячна генерація — 32%. У звичайні дні на атомні станції припадає понад дві третини виробництва.

Різке зниження вартості сонячних панелей спричинило бум у галузі. У 2025 році Франція планує додати рекордні 5 гігават потужностей і підтримувати такий темп упродовж наступного десятиліття.

У Європі триває дискусія щодо обмеження виробництва з відновлювальних джерел енергії, щоб уникнути втрат для інших джерел. До побудови потужніших систем накопичення електроенергії ціни й надалі періодично опускатимуть нижче нуля.