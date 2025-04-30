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Жертвами блекауту в Іспанії стали щонайменше п'ятеро людей

Раптове відключення світла призвело до низки фатальних інцидентів.

Жертвами блекауту в Іспанії стали щонайменше п'ятеро людей
Блекаут в Іспанії
Фото: EPA/UPG

Один з наймасштабніших блекаутів в історії європейської електромережі, що стався у понеділок, призвів до загибелі щонайменше п'яти людей в Іспанії.

Як пише "Європейська правда", трьох літніх осіб знайшли мертвими в автономному регіоні Галісія. Судячи з усього, причиною смерті стало отруєння чадним газом через неправильну роботу генератора, який підключали для заживлення апарату подачі кисню.

У Мадриді мешканка одного з будинків стала жертвою пожежі, спричиненої свічкою, яку запалили на час відсутності світла. Ще один прикрий інцидент теж стався у столиці - померла жінка, що була залежною від апарату штучного дихання.

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