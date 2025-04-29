Із Сирії евакуювали українку із двома дітьми

Із Сирії вдалося евакуювати громадянку України та двох її дітей.
"За дорученням Президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей з Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років", – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.
Евакуйованим оформили паспорти та надали консульську підтримку для їхнього безпечного повернення додому.
Загалом Україна евакуювала 14 жінок та 41 дитину з табору Рой, завершивши остаточну евакуацію всіх своїх громадян, які звернулися з проханням про виїзд.
"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим головним пріоритетом. Україна не залишає своїх людей. Ми вдячні нашим колегам з Міністерства оборони України за цю успішну спільну операцію", – зазначив міністр.
Upon President @ZelenskyyUa’s directions, @MFA_Ukraine together with @DI_Ukraine evacuated one more Ukrainian citizen and her two children from Syria, where they had been held in a camp for six years.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 29, 2025
They were documented with passports and provided consular support for their… pic.twitter.com/s1f7QuIIY8