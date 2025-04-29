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Із Сирії евакуювали українку із двома дітьми

Вони перебували у таборі шість років.

Із Сирії евакуювали українку із двома дітьми
Евакуйована українка із дітьми
Фото: МЗС

Із Сирії вдалося евакуювати громадянку України та двох її дітей. 

"За дорученням Президента України Володимира Зеленського МЗС спільно з ГУР евакуювали ще одну громадянку України та двох її дітей з Сирії, де їх утримували в таборі протягом шести років", – написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х. 

Евакуйованим оформили паспорти та надали консульську підтримку для їхнього безпечного повернення додому.

Загалом Україна евакуювала 14 жінок та 41 дитину з табору Рой, завершивши остаточну евакуацію всіх своїх громадян, які звернулися з проханням про виїзд.

"Захист прав наших громадян за кордоном залишається нашим головним пріоритетом. Україна не залишає своїх людей. Ми вдячні нашим колегам з Міністерства оборони України за цю успішну спільну операцію", – зазначив міністр. 

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