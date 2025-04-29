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Суддя-трансгендер подала позов у ЄСПЛ на Великобританію через рішення щодо біологічної статі

Вона вважає, що це рішення є порушенням прав людини. 

Суддя-трансгендер подала позов у ЄСПЛ на Великобританію через рішення щодо біологічної статі
Вікторія Макклауд
Фото: wlegal.co.uk

Перша у Великій Британії суддя-трансгендер Вікторія МакКлауд подала позов проти країни до Європейського суду з прав людини через рішення Верховного суду щодо біологічної статі.

Про це пише The Guardian.

Нещодавно Верховний суд Великої Британії постановив, що терміни "жінка" та "стать" у законодавстві стосуються лише біологічної жінки та біологічної статі. Після цього трансгендерним людям заборонили користуватися туалетами та іншими послугами тієї статі, до якої вони себе ідертифікують.

Тому суддя у відставці Вікторія МакКлауд звернулася до Європейського суду з прав людини з позовом проти Великої Британії за порушення її прав, гарантованих статтею 6 (ця стаття гарантує право на справедливий суд як у кримінальних, так і в цивільних справах).

Минулого року МакКлауд звернулася з проханням про дозвіл приєднатися до судового розгляду справи щодо визначення статі у Верховному суді. Вона стверджувала, що це може суттєво вплинути на правовий захист трансгендерних жінок, але їй відмовили. 

Рішення Верховного суду Великобританії викликало обурення у трансгендерній спільноті країни. Багато підприємств та служб стикнулися із проблемами, бо не отримали інструкцій щодо того, які послуги вони повинні пропонувати.

Лікарі-резиденти, які працюють у Національній службі охорони здоров'я (NHS), також засудили рішення Верховного суду щодо гендерної рівності. Медики ухвалили резолюцію, в якій зазначається, що "спроба нав'язати жорстку бінарність не має жодного підґрунтя в науці чи медицині".

  • Постанова Верховного суду означає, що трансгендерна особа, яка має сертифікат, що визнає її як жінку, не повинна вважатися жінкою відповідно до закону про рівність.
  • Справа пов’язана із законом 2018 року, ухваленим парламентом Шотландії, згідно з яким жінки повинні складати 50 відсотків у правліннях державних органів Шотландії. Цей закон включив трансгендерних жінок до свого визначення жінок.
  • Жіноча правозахисна група For Women Scotland (FWS) оскаржила цей закон, стверджуючи, що його перевизначення жінки виходить за межі повноважень парламенту. Але потім шотландські чиновники видали нові вказівки, в яких зазначено, що визначення жінки включає людину, яка має сертифікат про визнання статі. 
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