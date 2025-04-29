У ЄС до квітня 2026 продовжили санкції проти причетних до дестабілізації Молдови

Європейська Рада вирішила до 29 квітня 2026 продовжити обмежувальні заходи ЄС проти осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС.

Ці обмежувальні заходи наразі застосовуються до 16 фізичних та 2 юридичних осіб.

Зазначається, що тим, які є у санкційному списку, заморожують активи. Також їм заборонено надавати кошти чи економічні ресурси, прямо чи опосередковано. Крім того, до фізичних осіб, перелічених у списку, застосовується заборона на поїздки. Їм заборонено прибувати та проїжджати транзитом через території держав-членів ЄС.

"У своїх висновках від 21-22 березня 2024 року Європейська Рада підтвердила своє зобов'язання надавати всю необхідну підтримку Республіці Молдова у вирішенні викликів, з якими вона стикається внаслідок агресії Росії проти України, а також зміцнювати стійкість, безпеку та стабільність країни перед обличчям дестабілізуючої діяльності з боку Росії та її посередників", – йдеться у повідомленні.

Обмежувальні заходи ЄС вперше запровадили у квітні 2023 року на прохання Молдови, щоб впливати на осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують її суверенітету та незалежності, а також демократії, верховенству права, стабільності чи безпеці країни.

У Раді ЄС наголошують,що зусилля щодо дестабілізації Молдови помітно зросли з початку російської агресії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці Республіки Молдова та її миру, стійкості, безпеки, стабільності та економічного зростання, незважаючи на дестабілізуючу діяльність зовнішніх суб'єктів", – наголосили у Раді.