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У ЄС до квітня 2026 продовжили санкції проти причетних до дестабілізації Молдови

Санкції стосуються 16 осіб та двох суб'єктів. 

У ЄС до квітня 2026 продовжили санкції проти причетних до дестабілізації Молдови
Фото: detector.media

Європейська Рада вирішила до 29 квітня 2026 продовжити обмежувальні заходи ЄС проти осіб, відповідальних за дії, спрямовані на дестабілізацію, підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Ради ЄС. 

Ці обмежувальні заходи наразі застосовуються до 16 фізичних та 2 юридичних осіб.

Зазначається, що тим, які є у санкційному списку, заморожують активи. Також їм заборонено надавати кошти чи економічні ресурси, прямо чи опосередковано. Крім того, до фізичних осіб, перелічених у списку, застосовується заборона на поїздки. Їм заборонено прибувати та проїжджати транзитом через території держав-членів ЄС.

"У своїх висновках від 21-22 березня 2024 року Європейська Рада підтвердила своє зобов'язання надавати всю необхідну підтримку Республіці Молдова у вирішенні викликів, з якими вона стикається внаслідок агресії Росії проти України, а також зміцнювати стійкість, безпеку та стабільність країни перед обличчям дестабілізуючої діяльності з боку Росії та її посередників", – йдеться у повідомленні. 

Обмежувальні заходи ЄС вперше запровадили у квітні 2023 року на прохання Молдови, щоб впливати на осіб, відповідальних за підтримку або здійснення дій, що підривають або загрожують її суверенітету та незалежності, а також демократії, верховенству права, стабільності чи безпеці країни. 

У Раді ЄС наголошують,що зусилля щодо дестабілізації Молдови помітно зросли з початку російської агресії проти України та становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці Республіки Молдова та її миру, стійкості, безпеки, стабільності та економічного зростання, незважаючи на дестабілізуючу діяльність зовнішніх суб'єктів", – наголосили у Раді. 

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