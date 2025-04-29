Трамп допустив, що дії Путіна можуть схилити його на бік України

Водночас президент США уточнив, що йдеться саме про бік України, а не Зеленського. Крім того, Трамп допустив можливість надання допомоги Україні у боротьбі проти Росії, однак не у вигляді зброї, а у вигляді санкцій та банківських обмежень щодо Росії.

Президент США Дональд Трамп допустив, що дії очільника Кремля Путіна можуть схилити його на бік України.

Про це Трамп сказав в інтерв’ю виданню The Atlantic.

Президент США відповів на питання, чи розглядає він можливість допомоги Україні зброєю.

“Це не обов'язково має бути зброя. Існує багато видів зброї. Це не обов'язково має бути зброя, яка стріляє кулями. Це може бути зброя у вигляді санкцій. Це може бути зброя у вигляді банківської системи. Це може бути багато інших видів зброї”, – сказав глава держави.

Трамп також відповів на питання, чи є щось, що Путін міг би зробити, що змусило б його сказати “Знаєте що? Тепер я на боці Зеленського”.

“Не обов'язково на боці Зеленського, але на боці України, так. Так. Але не обов'язково на боці Зеленського. Мені було важко із Зеленським”, – сказав Трамп.