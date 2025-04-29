Кінець епохи викупу: як законотворці зламали одну з найстаріших приватизаційних схем

Верховна Рада 243 голосами «за» підтримала законопроект 12230. Це закон, який скасовує інститут «викупу через невідʼємні поліпшення», одну з найстаріших корупційних схем в приватизації за всю історію незалежної України.

Фото: boryspil.city

Суть схеми полягала в тому, що орендарі обʼєктів державної або комунальної власності малювали на папері «невідʼємні поліпшення» в такому розмірі, який дозволяв їм потім майже безкоштовно або за безцінь забирати державне або комунальне майно у власність без аукціону та конкуренції.

Віддамо належне політичним стейкхолдерам, які невтомно працювали й без яких нічого б не відбулось. Проте, гармата не стріляє нічим, крім снарядів.

Отже, заглянемо за лаштунки процесу виготовлення снаряду, який вистрілив і поцілив у десятку. До цього було три невдалі постріли, розчарування та щоразу нова перепаковка гільзи.

Проблему було ідентифіковано давно, перша спроба вирішити виникла одночасно з вікном політичних можливостей в 2023 — формування бізнес-логіки, участь в написанні тексту, пакету супровідних документів, адвокаційний план - участь в адвокації, збір пропозицій і зауважень, кава, кава, кава. Провал — довелось вилучити між читаннями через брак голосів, для порятунку іншої важливої частини ініціативи.

Друга спроба розпочалась одразу після провальної першої — перепаковка норм, підготовка нового тексту, пакету супровідних документів, адвокаційний план - участь в адвокації, збір пропозицій і зауважень, кава, кава, кава. Провал — знову не вистачило голосів. З моменту старту цього рівня Джуманджі пройшло майже півроку чи навіть більше.

Третя спроба після другої. Вже не особливо і віриться. Чергова перепаковка тексту, новий адвокаційний план, переконання, перемовини, збір пропозицій і зауважень, кава, кава, кава. Черговий провал — знову не вистачило голосів.

Хтось вийшов поїсти піцу, але це не точно. Так раптово і неочікувано закінчились чергові півроку боротьби за закриття схеми.

Після невдалих спроб політичне вікно вже не виглядало таким очевидним, проте наші чудові політичні стейкхолдери переформатували і посилили коаліцію, включивши додатковий важіль ТСК і чарівну силу переконань і диво таки сталось. Після чергової перепаковки тексту, нового адвокаційного плану, переконань, перемовин, збору пропозицій і зауважень, кави, кави, кави та якихось шести місяців.

На кожному з етапів всією маленькою командою жваво дискутували і майже билися навколо конструкцій норм, управління ризиками невизначеності, перспективності, ретроспективності, оцінки впливу та багато іншого. Безліч разів сумували і раділи аж допоки не було досягнуто мети.

Переведення викупу на аукціони збільшить кількість об’єктів приватизації, які будуть продані за ринковою ціною, сформованою на відкритих конкурентних торгах в електронній торговій системі Прозорро.Продажі. Це забезпечить ще більше надходжень в бюджети всіх рівнів. А ми в Прозорро.Продажі завжди радіємо більшій прозорості, результативним аукціонам та новим лотам в системі. Адже це і є наша місія – будувати ринки і довіру.

Інколи треба просто вірити і не покладати рук, як би важко не було.