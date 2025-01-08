За минулий рік в системі Прозорро.Продажі провели аукціонів на майже 20 млрд грн

Найдорожчим лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації — Об’єднана гірничо-хімічна компанія, а найактивніше минулоріч конкурували за 100 невручених посилок Укрпошти.

У 2024 році майже 19,7 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі.

Як повідомили у Мінекономіки, це – результат понад 24 тисяч успішних торгів в системі. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в понад 1,5 раза.

Найбільше коштів організаторам у 2024 році принесли приватизаційні онлайн-аукціони. За підсумками торгів з великої та малої приватизації до бюджетів різних рівнів надійшло майже 6.5 млрд грн та понад 4 млрд грн відповідно.

"У 2024 році ми дали старт великій приватизації і змогли знайти нових власників для таких масштабних об’єктів як готель «Україна», «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» та підсанкційний завод «Аерок»", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Реалізація активів у процедурі банкрутства принесла організаторам понад 2.6 млрд грн. Серед п’ятірки ринків з найбільшою кількістю залучених коштів також земельні торги – понад 2.1 млрд грн, та спецдозволи на користування надрами – понад 1.6 млрд.

У 2024 році за публічні активи на онлайн-аукціонах позмагалася рекордна кількість учасників за весь час існування системи – майже 30 тис. Також за підсумками минулого року була найбільша кількість організаторів, які працювали з системою – майже 3.8 тис.

Найдорожчим лотом 2024 року став об’єкт великої приватизації – Об’єднана гірничо-хімічна компанія. За підсумками торгів до держбюджету надійшло майже 3.9 млрд грн. У середньому за публічні активи у 2024 році змагалося майже 2,4 учасника. Найактивніше минулоріч конкурували за 100 невручених посилок Укрпошти. 115 учасників збільшили вартість лота в понад 130 разів.

Майже 2,3 тис. онлайн-аукціонів, що відбулися у 2024 році, перебувають на етапі підписання угод. І можуть принести організаторам додатково понад 3 млрд грн.