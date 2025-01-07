Уряд подає до Ради законопроєкт про запровадження поняття “екоіндустріальний парк”

Це має бути інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час на брифінгу

Уряд подає до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття “екоіндустріальний парк”.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, сьогодні Кабмін ухвалив декілька рішень, які направлені на реалізацію політики “Зроблено в Україні”.

Зокрема Кабмін подає до Верховної Ради законопроєкт про запровадження поняття “екоіндустріальний парк”. Це буде інноваційний формат промислових майданчиків, де бізнес використовуватиме альтернативні джерела енергії, раціонально підходитиме до управління відходами та оптимізує використання водних ресурсів.

Крім того, Кабмін створюємо ще один індустріальний парк, який буде розташовуватись у Київській області. Цей майданчик створить 1500 нових робочих місць та залучить понад 1 млрд гривень інвестицій. Після цього рішення в Україні буде працювати вже 100 індустріальних парків.