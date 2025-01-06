В.о. Держмитслужби отримав підозру у недекларуванні майна на $100 тисяч

"Забув" вказати житловий будинок на майже 237 «квадратів» і земельну ділянку під Києвом.

Виконувач обов’язків голови Державної митної служби України отримав підозру у недекларуванні майна на понад 100 тисяч доларів.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Дії посадовця кваліфікували за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України. Досудове розслідування встановило, що у деклараціях за 2021 – 2023 роки підозрюваний не відобразив інформацію про житловий будинок на майже 237 «квадратів» і земельну ділянку під Києвом, на якій той розташований.

«Указана нерухомість, загальна вартість якої сягає понад 100 тис. дол. США, була оформлена на близького родича дружини, проте фактично її власником та розпорядником був посадовець і його родина», - додали у САП.

Досудове розслідування триває.