Посол Боднар: газовий хаб із Польщею дозволить Україні зберегти незалежність від постачань із боку Росії

Посол України в Польщі Василь Боднар розповів в етері телемаратону про роботу над організацією спільного газового хабу між обома державами відповідно до підписаного меморандуму у 2024 році.

Документ передбачає, що українська і польська сторони мають опрацювати можливості добудови відповідних інтерконекторів.

«Ми вже підписали відповідний меморандум у першій половині цього року з польською стороною про опрацювання можливостей добудови відповідних інтерконекторів і постачання через газовий порт в Швіноущу (це на північному заході Польщі) скрапленого газу до нашої системи підземних газосховищ з тим, щоби опрацювати такий механізм як елемент збереження енергетичної безпеки і незалежності від постачання з боку Росії», - розповів Боднар.

За його словами, в Україні є велика кількість підземних газосховищ, які можуть зберігати газ, що закуповуватимуть протягом, наприклад, літнього періоду, коли ціна на газ нижча. Цей газ можуть доставляти до українських підземних газосховищ, використовуючи мережу газопостачання через територію Польщі.