У понеділок офіційний курс гривні до долара оновить історичний рекорд

Національний банк України встановив на понеділок, 6 січня, курс гривні до долара на рівні 42,08 за 1 одиницю американської валюти. Таким чином буде оновлено історичний мінімум, який станом на 31 грудня 2024 року складав на п'ять копійок менше.

Як пише "Економічна правда", євро натомість демонструє тенденцію до здешевшання. У понеділок офіційний курс складатиме 43,33 - і це на 4 копійки менше за показник п'ятниці і аж на 59 копійок від цифр 31 грудня.

Аналітики відзначили, що вже 3 січня після обіду деякі угоди через високий попит на валюту здійснювались за курсом 42,16 гривень за долар.