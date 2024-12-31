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Наступного року НБУ перевірить кібербезпеку у шести банках

План перевірок сформували на основі ризик-орієнтованого підходу, враховуючи наявну в НБУ інформацію.

Наступного року НБУ перевірить кібербезпеку у шести банках
НБУ
Фото: Нацбанк/flickr.com

В 2025 році Національний банк України (НБУ) планує провести перевірки з питань інформаційної безпеки, кіберзахисту та електронних довірчих послуг у шести банках.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Повідомляється, що у першому кварталі перевірку проведуть у "Креді Агріколь Банку", у другому - в "Райффайзен Банку", в третьому перевірять банк "Південний" та "Банк Кредит Дніпро", а в четвертому - "Комінбанк" та "Альтбанк".

План перевірок сформували на основі ризик-орієнтованого підходу, враховуючи наявну в НБУ інформацію про факти, події та обставини роботи банків, особливості їх функціонування, характер та обсяги надання банківських і фінансових послуг.

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“Це сприятиме вдосконаленню банками власних спроможностей з реагування на сучасні кіберзагрози, а також зміцненню кіберстійкості як банків, зокрема, так і банківської системи загалом”, - наголосили в НБУ.

Контроль електронних довірчих послуг здійснюватиметься лише в тих банках, які є кваліфікованими надавачами таких послуг та внесені до Довірчого списку.

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